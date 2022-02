VIDEO: Sdílím nástroj, jak si vyčistit vztah se svojí sexualitou, říká Helena Houdová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co přimělo Helenu Houdovou k přesídlení do exotiky? Musela se coby matka samoživitelka dlouho rozmýšlet k takové změně? Helena spoluvytváří a dělá různé programy, ve kterých figuruje jako koučka. Mění životy účastnic nebo dokonce účastníků? Jak takový program probíhá a co vše se dokáže zúčastnený naučit?

video: rena, iDNES.tv