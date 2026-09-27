Se štíhlostí je to těžké, musím si držet objem pro zpívání, říká Sarah Brightman
27. 9. 2026 0:06 Společnost
Fantoma opery už bych hrát nechtěla. Byla jsem múza exmanžela A.L. Webbera. Se štíhlostí je to težké, musím si držet objem pro to, jakou jsem zpěvačkou, říká zpěvačka Sarah Brightman. Věděli jste, že byla původem disco diva se skladbou I Lost My Heart To A Starship Trooper? Jak se ikona hudebního průmyslu stará o svůj hlas? O jaké životní motto se ráda podělila na kameru? Majitelka podmanivého hlasu zavítá do Prahy s koncertem A Winter Symphony 26. listopadu 2026.
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Se štíhlostí je to těžké, musím si držet objem pro zpívání, říká Sarah Brightman
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