Bylo jim šedesát, ale jejich krása stále bere dech
19. 6. 2026 0:06 Společnost
Na výsluní se drží desítky let a někdy to vypadá, že snad zapomněly stárnout. Jak si krásné a slavné herečky nebo topmodelky udržují postavu i mladistvý vzhled po šedesátce? Pojďme se podívat na jejich beauty a fitness rutinu.
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Bylo jim šedesát, ale jejich krása stále bere dech
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