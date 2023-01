VIDEO: Semifinalistky Miss se předvedly v sexy plavkách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Semifinalistky Miss se předvedly v sexy plavkách

Semifinalistky Miss Czech Republic absolvovaly poslední eliminační challenge, a to Best in Swimsuit. Porota udělila tento vedlejší soutěžní titul Kateřině Mládkové (20), která pochází z Českých Budějovic. Které dívky se probojovaly do finále a kam pojedou na zahraniční soustředění? Dozvíte se brzy na iDNES.tv.

video: iDNES.tv