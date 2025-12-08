Serena Williamsová předvedla vypracovanou postavu a křivky při odvážných focení

Společnost
Bývalá americká profesionální tenistka Serena Williamsová (44) se pochlubila svými křivkami a vypracovanou postavou při foceních, ze kterých na svém Instagramu sdílí i záběry ze zákulisí.
video: Instagram/@serenawilliams
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:15

Turek na seznamu nechybí, řekl Havlíček po jednání koaliční rady
Domácí
8. 12. 2025 17:28
00:50

Severovýchod Japonska zasáhlo silné zemětřesení, úřady varují před tsunami
Zahraniční
8. 12. 2025 17:28
00:38

Dialýza v Ústí míří k rekordu
Domácí
8. 12. 2025 16:06
00:43

Silný déšť zasáhl egyptskou Hurghadu, úřady vyhlásily stav nouze
Zahraniční
8. 12. 2025 15:08
00:36

Serena Williamsová předvedla vypracovanou postavu a křivky při odvážných focení
Společnost
8. 12. 2025 15:00
00:26

Nové nasvícení olomoucké katedrály sklízí kritiku i chválu
Domácí
8. 12. 2025 14:00
00:33

Carmen Electra ukázala nového partnera. Hvězdu Pobřežní hlídky okouzlil tatér
Lifestyle
8. 12. 2025 13:54
01:03

V Lužických horách se usadila vzácná kočka divoká
Domácí
8. 12. 2025 13:38
00:24

Drogy, samopal, pistole i mina. Celníci s policisty zasahovali na severu Plzeňska
Krimi
8. 12. 2025 13:30
01:01

Podporovatelé bourané Bedřišky protestují na zastupitelstvu
Domácí
8. 12. 2025 13:04
01:01

Five Guys v Praze otevřel. První nadšenci tu na burgery čekali už za tmy
Domácí
8. 12. 2025 12:50
02:42

Turek poslal vzkaz z nemocnice. Ozvalo se mu staré zranění páteře
Domácí
8. 12. 2025 12:50
00:37

Babička pravidelně posiluje, ve 101 letech je v kondici
Lifestyle
8. 12. 2025 12:38
04:06

Uvažovali bychom o trestu za vraždu, ale nemůžeme, řekl odvolací soud o trýznivé smrti pašované migrantky
Krimi
8. 12. 2025 12:26
01:02

Německo schválilo povinnou vojnu, studenti napříč zemí protestují
Zahraniční
8. 12. 2025 11:56
02:26

Filip Turek je hospitalizovaný kvůli vyhřezlé plotýnce, potvrdil Šťastný
Domácí
8. 12. 2025 11:56
02:02

Rozzářená vánoční vesnička
Domácí
8. 12. 2025 11:52
01:50

Šťastný představil Pavlovi agendu nového resortu sportu, zdraví a prevence
Domácí
8. 12. 2025 11:48
00:50

Velká vlna zabila na Kanárských ostrovech čtyři lidi
Zahraniční
8. 12. 2025 11:34
01:42

Já i prezident chceme zachovat nezávislost veřejnoprávních médií, řekl Klempíř
Domácí
8. 12. 2025 11:14

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.