VIDEO: Seriálový idol Ryšavý: Každý musí mít někoho, o koho se může opřít Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Seriálový idol Ryšavý: Každý musí mít někoho, o koho se může opřít

Jak reaguje herec a zpěvák na to, že už se nebude objevovat v kapele oblíbeného zábavného pořadu? Jak složité bylo získat Ivu Pazderkovou do videoklipu? Má seriálový idol někoho? A bez čeho to podle Petra Ryšavého prostě nejde?

video: rena, iDNES.tv