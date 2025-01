VIDEO: Sexy fotky jako vdaná žena? Záleží na chlapovi, říká modelka Karolína Surý Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sexy fotky jako vdaná žena? Záleží na chlapovi, říká modelka Karolína Surý

Jak vzpomíná na začátky svého vztahu s nynějším manželem modelka Karolína Surý? Byla ze svého protějšku nervózní? Co říká na to, když jako zadaná fotí odhalenější snímky, díky kterým jí pak fanoušci mnohdy píšou pikantní zprávy? Jak to funguje v jejím manželství?

video: rena, iDNES.tv