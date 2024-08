VIDEO: Seznamte se: Margherita Vicario je italská režisérka, ale i zpěvačka, která se nebojí sexuálních témat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Seznamte se: Margherita Vicario je italská režisérka, ale i zpěvačka, která se nebojí sexuálních témat

Margherita Vicario je italská zpěvačka, která se nebojí zpívat o sexu. Do Čech ale v pozici režisérky přivezla historický film Gloria. Co říká o italské mentalitě, která celkem těžce chápe tvůrčí ženy několika řemesel? Ze které části Itálie půvabná Margherita pochází? O čem pojednává její odvážný singl Giubbotino? Ve zmiňované písni použila slovíčko porno. Zavřelo jí tím pádem dveře do italských rádií?

video: rena, iDNES.tv