Všichni fotbalisti jsou pohlední, řekla dcera Tomáše Ujfalušiho

Fotbalista Tomáš Ujfaluši (45) přišel do Show Jana Krause spolu se svou dcerou Kateřinou (17). Ta je začínající herečkou. Získala roli v seriálu Ulice. Do budoucna by ale chtěla studovat a protože se zajímá i o fotbal, plánuje se věnovat sportovnímu právu.

video: FTV Prima