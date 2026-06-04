Sourozeneckou krizi máme neustále, říká Jakub Poner
4. 6. 2026 10:03 Společnost
Sourozenecké duo PONER opět boduje. Po roční odmlce připravila největší módní show za dob jejich působení. Více jak třicet známých modelek předvedlo osmdesát modelů. Kromě bězné módy nechyběly ani svatební šaty anebo spodní prádlo. V rozhovoru pro iDNES.tv nám sourozenci odtajnili i více z jejich soukromí a osobního života.
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Sourozeneckou krizi máme neustále, říká Jakub Poner
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