Vivaldianno The Show propojuje originálním způsobem hudbu geniálního skladatele Antonia Vivaldiho s jeho výjimečným osudem a zázraky moderních technologií. Co prozradí producent projektu Michal Dvořák, který pro show získal i Pierce Brosnana? Co překvapilo violoncellistku Terezii Kovalovou? Premiéra se bude konat v Divadle Hybernia 31. března 2023.

