Showbyznys ho netankuje. Je to osvěžující, říká Kuchařová o novém manželovi
27. 11. 2026 0:06 Společnost
Showbyznys ho netankuje. Je to osvěžující, říká Taťána Kuchařová o novém manželovi. Je Miss World 2006 fanynkou současné řady StarDance? Čím se udržuje v kondici? Co všechno prozradí na nového manžela a jak podle ní zvádl přítomnost fotoaparátů a kamer?
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