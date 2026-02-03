Přes šikanu až k hvězdné kariéře, žena s hendikepem učí ženy líčit se

Společnost
Čtyřiadvacetiletá Hannah Tyrová si jako dítě užila své. I přes roky šikany se ovšem dokázala vzchopit a ukázat se online lidem po celém světě, aby je učila správně se líčit. Dnes má přes sto tisíc sledujících a její videa ženy milují.
video: Instagram/@hannah_tyre
