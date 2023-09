VIDEO: Šílenství ve dvou je nejlepší, říká o manželství s Ondřejem Neffem Ljuba Krbová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Šílenství ve dvou je nejlepší, říká o manželství s Ondřejem Neffem Ljuba Krbová

Jaké změny se udály v životě Ljuby Krbové během jejího devatenáct let dlouhého účinkování v seriálu Ulice? Koho by v seriálu ráda díky umělé inteligenci oživila? Čím se udržuje v kondici a co prozradí o své velké vášni pro fotografii?

