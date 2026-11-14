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Skončím buď u specialisty na záda, nebo na psychiatrii, hodnotí Matonoha StarDance

Společnost
Skončím buď u specialisty na záda, nebo na psychiatrii, hodnotí herec Tomáš Matonoha StarDance. Jaké benefity díky tanci registruje na svém těle? Nakládá mu při trénování tanečních kroků lektorka Lenka Nora Návorková?
video: rena, iDNES.tv
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