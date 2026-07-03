Skončila s kouřením a alkoholem. Cruzová září i po padesátce
3. 7. 2026 10:54 Společnost
Španělka Penélope Cruzová (52) zaujala na premiéře filmu The Invite svěžím a mladistvým vzhledem. Oscarová herečka už léta tvrdí, že žádný tajný recept na krásu nemá. Sází hlavně na zdravý životní styl, kvalitní spánek a pravidelný pohyb.
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