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Slavné krásky s odhalenými zády na červeném koberci

Společnost
Předvést hluboký dekolt už je na červeném koberci celkem běžné, na odhalení zad si ale troufne málokterá slavná kráska. Ne každá má totiž tak výstavní záda, že je může ukazovat. Podívejte se do naší galerie na půvabné celebrity, které si na odhalený model troufly a ukázaly se v celé své kráse.
video: tiktok / @rihannamajesty, @haircontentsundays
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