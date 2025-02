VIDEO: Sociální sítě beru jako diář k uchovávání vzpomínek, říká herečka Darija Pavlovičová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sociální sítě beru jako diář k uchovávání vzpomínek, říká herečka Darija Pavlovičová

Který měsíc bere herečka Darija Pavlovičová jako nejdepresivnější? Co jí osobně pomáhá, aby jí nepohltil zimní splín? Jak reaguje na to, když jí někdo upozorní, že vyšla v nějakém médiu? Má zahraniční ambice a jde jim naproti? Jaký má postup na transformaci do role?

video: rena, iDNES.tv