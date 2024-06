VIDEO: Soutěž Elite Model Look v Praze vyhráli Ital Darouche a Déciová z Mosambiku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soutěž Elite Model Look v Praze vyhráli Ital Darouche a Déciová z Mosambiku

Vítězové finále 40. ročníku Schwarzkopf Elite Model Look, které se konalo v pražské O2 Aréně, jsou Micklate Déciová z Mozambiku a Imade Darouche z Itálie. Co je teď čeká ve světě podle ředitele pražské pobočky Saši Jányho? Co říká na dnešní svět modelingu v řemeslu zkušená Daniela Peštová? A co je líto herečce Hance Vagnerové?

video: rena, iDNES.tv