VIDEO: Spala se stovkou mužů za den. Hvězda OnlyFans oznámila, že je těhotná Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Spala se stovkou mužů za den. Hvězda OnlyFans oznámila, že je těhotná

Hvězda OnlyFans Lily Phillipsová (23) na Instagramu oznámila radostnou novinu. Čeká první miminko. Blondýnka se proslavila především díky dokumentu I Slept With 100 Men in One Day, v němž popsala svůj sexuální rekord.

video: ig/@lilyphillip_s