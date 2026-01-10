Správa šlechtického majetku? Břemeno, povinnost, ale i radost, říká František Kinský
10. 1. 2026 0:06 Společnost
Na Františka Kinského se můžou těšit diváci České televize v nové řadě oblíbeného pořadu Modrá krev. Jaké pro něj bylo natáčení již čtvrté série? Jsou některá shledání taková, že si řekne: Měli jsme se potkat již dříve? Nesou si určité šlechtické rodiny generační trauma z toho, jak bylo s jejich majetkem nakládáno za dob nacismu a komunismu? Je starání se o rozsáhlý majetek šlechtického rodu břemenem?
