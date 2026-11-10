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StarDance bolí. Miluju na něčem makat. Bulvárem se bavíme, říká Tomas Sean Pšenička

Společnost
StarDance bolí. Miluju na něčem makat. Bulvárem se bavíme, říká Tomas Sean Pšenička. Jak reflektují spolu s tanečnicí Natálií Otáhalovou svou dosavadní účast v oblíbené televizní soutěži?
video: rena, iDNES.tv
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