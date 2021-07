VIDEO: Stárnout je těžké. Plastika? Mám jen umělé nehty a přidělané vlasy, říká Heidi Janků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zpěvačka Heidi Janků přijela vystoupit na soustředění finalistů Muže roku. Co ji samotnou na mužích uchvacuje? Co kdyby se karta obrátila a Heidi měla být s mužem, který je o třicet let mladší? Léta byla ženou Ivo Pavlíka, který byl o třicet let starší než ona. Vadilo ji někdy, že je označována jako interpretka jednoho hitu? Co říká na kolegyně, které o sebe nesoudně pečují s pomocí doktorů?

video: rena, iDNES.tv