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Stárnutí? Přála bych si jej přijímat. Každá etapa života něco přináší, říká Hana Holišová

Společnost
Stárnutí? Přála bych si jej přijímat. Každá etapa života něco přináší, říká herečka Hana Holišová. V čem je jí inspirací její 96 letý tatínek? Co je pro ni na práci v seriálu Ulice nejzásadnější? Jak pracuje na sebepřijetí?
video: rena, iDNES.tv
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