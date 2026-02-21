Stárnutí? Věřím v geny a péči, že nebudu vypadat blbě, směje se herečka Badinková

Společnost
Stárnutí? Věřím v geny a péči, že nebudu vypadat blbě, směje se herečka Michaela Badinková. Proč říká, že stárnutí je privilegium a jakou filosofii vyznává? Za co je ve svém profesním životě vděčná? Z jakého důvodu se mimo role stále udržuje ve formě?
video: rena, iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:14

Become - Official Announcement Trailer
Lifestyle
21. 2. 2026 0:06
02:22

Stárnutí? Věřím v geny a péči, že nebudu vypadat blbě, směje se herečka Badinková
Společnost
21. 2. 2026 0:06
00:54

Konflikt mužů v Rudné u Prahy skončil vzájemným pobodáním
Krimi
20. 2. 2026 22:22
00:53

Pražská policie zadržela cizince. V Polsku se zřejmě dopustil násilné trestné či
Krimi
20. 2. 2026 20:34
01:24

Nejvyšší soud USA zablokoval plošná cla. Hluboké zklamání a ostuda, míní Trump
Zahraniční
20. 2. 2026 20:20
00:42

Washington vyšetřuje napadení Ázerbájdžánců ochrankou prezidenta Alijeva
Zahraniční
20. 2. 2026 18:42
00:53

Už pátá operace, šest hodin dlouhá. Vonnová zvládá bolest těžko
Sport
20. 2. 2026 18:02
01:44

Muzeum Čtyřlístku se rozrostlo o nové místnosti
Domácí
20. 2. 2026 17:36
00:31

Sagrada Familia dosáhla svého nejvyššího bodu
Zahraniční
20. 2. 2026 17:26
00:29

Móda jako z Lidlu: Supermarket představil kabelku v podobě nákupního vozíku
Domácí
20. 2. 2026 17:24
00:19

Prodal sošku agentovi, přišel o vše. Soud znovu rozhodl v kauze slonoviny
Krimi
20. 2. 2026 16:42
01:10

Polsko v případě hrozby může zaminovat hranici do 48 hodin, řekl Tusk
Zahraniční
20. 2. 2026 15:38
00:37

Sexy máma pobouřila Británii. Carlu Bellucci sledují statisíce lidí
Lifestyle
20. 2. 2026 15:04
00:41

Unikátní most z roku 1931 slouží pěším i cyklistům
Domácí
20. 2. 2026 14:18
01:34

Pokémon FireRed a LeafGreen - trailer
Lifestyle
20. 2. 2026 13:38
01:13

Drama na D1: Policisté rozmluvili muži skok z dálničního mostu
Krimi
20. 2. 2026 13:34
00:38

Tyra Banksová se věnuje modelingu i ve svých 52 letech
Společnost
20. 2. 2026 13:18
00:59

Opuštěný malý makak s plyšákem je hitem internetu
Zahraniční
20. 2. 2026 12:56
03:20

Proměny v Národním: Adaptace antických mýtů od režisérského dua Skutr
Společnost
20. 2. 2026 12:52
04:39

Levnější energie jsou základ, řekl Babiš. Mrázová slibuje 50 tisíc nových bytů ročně
Domácí
20. 2. 2026 12:30

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.