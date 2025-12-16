Potkalo je devítinásobné štěstí. Život s tolika dětmi ale není lehký
16. 12. 2025 10:58 Společnost
Rodiče Halima Cissé a Abdelkader Arb se už několik let těší z devíti dětí, které se všechny narodily v jeden den císařským řezem. Byl zázrak, že maminka všechny děti donosila a všechny jsou navíc zdravé. Starat se o ně a živit je ovšem není jednoduché. Týdně se u nich například sní osmdesát chlebů.
