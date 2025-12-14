Styděla jsem se za práci manekýny, říká Milada Karasová

Společnost
video: FTV Prima
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

03:54

Na co zírá mašinfíra: Změřili jsme cukrovarskou lokálku z Kouřimi do Peček. Za 4 minuty
Technika
14. 12. 2025 0:06
32:59

Na co zírá mašinfíra: Změřili jsme cukrovarskou lokálku z Kouřimi do Peček
Technika
14. 12. 2025 0:06
02:14

Styděla jsem se za práci manekýny, říká Milada Karasová
Společnost
14. 12. 2025 0:06
02:37

Americké Vánoce jsou moc. Jsem pro rovnováhu ve všem, říká Gábina Partyšová
Společnost
14. 12. 2025 0:06
02:28

V Brně hořel dům plný odpadků. Hasiči požár likvidovali přes 30 hodin
Domácí
13. 12. 2025 17:44
04:16

Novým předsedou SOCDEM je Jiří Nedvěd
Domácí
13. 12. 2025 16:36
00:43

Bělorusko propustilo přes sto politických vězňů
Zahraniční
13. 12. 2025 16:06
00:40

Výroba protitankové zbraně RPG-75
Technika
13. 12. 2025 14:34
02:13

Přebírám odpovědnost a odcházím, řekla na sjezdu Maláčová
Domácí
13. 12. 2025 12:54
02:24

Evropa musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny, ČR za nic ručit nebude, řekl Babiš
Domácí
13. 12. 2025 12:46
00:41

Oděská oblast čelí rozsáhlému ruskému útoku
Zahraniční
13. 12. 2025 10:34
00:25

Pátrání po chlapci na Zlínsku je zatím stále neúspěšné
Krimi
13. 12. 2025 10:12
00:35

Ukrajinci poslali drony na Saratovskou rafinerii
Zahraniční
13. 12. 2025 9:42
01:31

Kim přivítal vojáky po návratu z Kurské oblasti
Zahraniční
13. 12. 2025 9:00
01:59

Ovce na Farmě Vojty Kotka začala kosit nákaza u vlhké pastviny
Lifestyle
13. 12. 2025 0:06
02:05

Nepečená perníková roláda
Lifestyle
13. 12. 2025 0:06
01:15

Croccanti
Lifestyle
13. 12. 2025 0:06
01:48

Višňovo-marcipánové kuličky
Lifestyle
13. 12. 2025 0:06
03:00

Vánoční stres? S dítětem náročnější, ale baví mě to víc, říká Nikol Švantnerová
Společnost
13. 12. 2025 0:06
01:28

O Jakubovi jsem si myslela, že je blbeček, říká Sandeva
Společnost
13. 12. 2025 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.