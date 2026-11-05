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SuperStar míří do O2 areny! Mareš se vrací k živému moderování po osmi letech

Společnost
Super Finále letošní SuperStar se uskuteční v pražské O2 areně. Oznámil to moderátor Leoš Mareš, který se po osmi letech vrací k živému moderování. V rozhovoru také přiznal, že sám by se do pěvecké soutěže nikdy nepřihlásil.
video: iDNES.tv
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