Světová vítězka Miss Grand International přijela z Brazílie korunovat Češku

Brazilka Isabella Menin, vítězka světové soutěže Miss Grand International, absolvovala 19 hodin letu, aby přiletěla na návštěvu do Prahy, kde korunovala novou vítězku pro Českou republiku. Tou se stala Sophia Osako, která odletí v říjnu reprezentovat Česko do Vietnamu. Do Prahy přiletěl i samotný majitel soutěže Nawat Itsaragrisil. Isabella v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.tv prozradila jak jí výhra změnila život, co ji v nejbližší době čeká i zajímavosti z jejího osobního života. Rozhovor s ní vedla Mariana Bečková, s kterou se krásná brazilka zná ze světové soutěže, kde zabodovala i Mariana za Českou republiku. Obě dívky stály totiž na stupni vítězů. Mariana vybojovala místo v TOP 5 mezi dívkami z celého světa a stala se 4th runner up, neboli čtvrtou vicemiss Miss Grand International. Soutěž patří mezi nejprestižnější a je jednou z grandslamových soutěží krásy na světě.

video: iDNES.tv