Svlékání po česku: Co přinese divákům seznamovací show Naked Attraction?

Společnost
Na obrazovky televizní stanice Óčko míří česká mutace Naked Attraction. Co podle moderátorky Moniky Timkové můžeme očekávat? Dočkáme se podle dramaturga Alexandra Guhy něčeho specifického pro lokální jazykovou mutaci? Co komunikovala s účinkujícími na place psycholožka Hana Mezerová? Co se díky pořadu moderátorka naučila o lidském těle a co jí samotnou přitahuje?
video: rena, iDNES.tv
02:51

Společnost
4. 10. 2025 0:06
