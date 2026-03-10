Syn herce Liama Neesona podstoupil operaci srdce

Společnost
Syn herce Liama Neesona Daniel Neeson nedávno podstoupil vážnou operaci srdce. Devětadvacetiletý podnikatel se narodil se vzácnou vrozenou srdeční vadou zvanou bikuspidální aortální chlopeň. „Narodil jsem se s BAV, což je stav, kdy má aortální chlopeň dvě cípy místo obvyklých tří,“ vysvětlil na sociálních sítích.
video: Reuters, iDNES.tv
