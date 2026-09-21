Synové vědí, že mají prdlou mámu, směje se Lucie Vondráčková. Mají velikou toleranci
21. 9. 2026 0:06 Společnost
Synové vědí, že mají prdlou mámu, směje se Lucie Vondráčková. Jak se tváří na tom že slavná máma nachodí denně kilometry? Dává si Lucie záležet na tom, aby byli její kluci do života připraveni i po stránce finanční gramotnosti? Dotkla se ji vlna nostalgických videí z její minulosti, které kolují po sociálních sítích? Stává se jí někdy práce na nekonečném seriálu Ulice rutinou?
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