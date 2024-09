VIDEO: Tajemství Daniela Landy v Kalichu: Barevnější a intenzivnější, vychvaluje nové nastudování Miriam Landa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tajemství Daniela Landy v Kalichu: Barevnější a intenzivnější, vychvaluje nové nastudování Miriam Landa

V září 2024 se na jeviště Divadla Kalich vracídruhý autorský muzikál Daniela Landy Tajemství. Co říká o kompletně novém nastudování režisérka Miriam Landa? Do role se po dvaceti letech vrací i zpěvačka Lucie Vondráčková. S jakými pocity? Co pro Šárku Vaňkovou znamená příležitost účinkovat v novém Tajemství? Čím by Miriam Landa nalákala diváky, kteří viděli již původní verzi?

video: rena, iDNES.tv