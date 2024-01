VIDEO: S Karlosem jsme také jen lidi z masa a kostí. Máme svoje problémy, říká Lela Vémola Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jaké bylo pro Lelu Vémolovou natáčení filmu o životě Karlose Vémoly? Co by byla ráda, aby se diváci na základě snímku dozvěděli? Je někdy těžké snášet všechny objektivy a komentáře? Co říká Lela na konto Karlosova zvěřince? Byla nervózní ze slavnostní premiéry manželova filmu?

video: rena, iDNES.tv