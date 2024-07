VIDEO: Táta mě shůry pořád sleduje, vidět s ním Slunce, seno vžene slzy do očí, přiznává Martin Dejdar Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co miluje herec Martin Dejdar na vesmíru? Posílá svá přání do nekonečného prostoru, jako to někteří dělají? Léta byl zvyklý na Ypsilonku, nyní účinkuje ve Stavovském divadle. Opadla z Martina vůbec někda ta velká zodpovědnost z Národního? Jeho hlasem promlouvá v nejnovějším Policajtovi z Beverly Hills Eddie Murphy. Jak si užil jeho dabování? Letos Martinovi zemřel táta Vlastimil, kterého mají všichni v paměti jako Presidenta z Troškovy komedie Slunce, seno, erotika. Jaké je nyní pro Martina vidět snímek s vědomím, když táta není mezi námi? Přestal být v moment ztráty rodiče dítětem a je pro něj nyní semknutí rodiny důležitější?

video: rena, iDNES.tv