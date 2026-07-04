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Svatba roku. S Taylor Swift slavily stovky celebrit

Společnost
Americká popová superstar Taylor Swift (36) a hvězda NFL Travis Kelce (36) jsou manželé. Dvojice si své ano řekla v pátek 3. července při soukromém obřadu. Sňatek potvrdila zpěvaččina mluvčí. Následovala velkolepá oslava v newyorské Madison Square Garden, která přilákala stovky celebrit ze světa hudby, filmu i sportu.
video: Reuters, X/@Mirha1206, X/@EmpireStateBldg
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