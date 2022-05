VIDEO: Těhotenství? Mám problémy s pamětí a jsem velký jedlík, přiznává Eva Burešová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Těhotenství? Mám problémy s pamětí a jsem velký jedlík, přiznává Eva Burešová

Těhotná Eva Burešová odehrála koncert v amfiteátru v Zoo ve Dvoře Králové. Co si bere z energie publika? Jak vidí svou pracovní budoucnost? Bude střídat mateřství a kariéru jako Adele? Co těhotenské chutě? Je výhodou mít po boku šéfkuchaře Forejta? Kolik přibrala kilo a co na sobě Eva pozoruje?

video: rena, iDNES.tv