Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Televize pro mě byla meta. Sociální sítě jsou levný dopamin, říká Leoš Mareš

Společnost
Televize pro mě byla meta. Sociální sítě jsou levný dopamin, říká Leoš Mareš. Jak moc vzrušující je pro Leoše start nové řady Superstar v roce 2026? Jaké pocity má z ranní show se Štěpánem Kozubem? Jak vědomě prožívá životní momenty, jak si na bedra nenaložit příliš práce a jak přistupovat k sociálním sítím?
video: rena, iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:52

Za tři roky proměnili nevelkou starší zahradu v Beskydech v inspirativní zelený ráj
Lifestyle
6. 9. 2026 0:06
01:30

ONTOS - Gameplay Reveal Trailer
Lifestyle
6. 9. 2026 0:06
02:07

Jejich kariéra skončila příliš brzy. Slavní, na které se nezapomíná
Společnost
6. 9. 2026 0:06
02:44

Před 100 lety prorazili nejdelší tunel v Československu
Technika
6. 9. 2026 0:06
04:40

Televize pro mě byla meta. Sociální sítě jsou levný dopamin, říká Leoš Mareš
Společnost
6. 9. 2026 0:06
04:20

Na co zírá mašinfíra: Vlakem do elektráren Tušimice a Prunéřov po neveřejné trati za 4 minuty
Technika
6. 9. 2026 0:06
01:05:10

Na co zírá mašinfíra: Vlakem do elektráren Tušimice a Prunéřov po neveřejné trati
Technika
6. 9. 2026 0:06
03:51

Dobře jsem se oženil. Nemusím si nastavovat penis sportovním autem, říká herec Tomáš Jeřábek
Společnost
6. 9. 2026 0:06
01:07

Výhled od maskovaných antén T-Mobilu na domě v pražských Vokovicích
Technika
6. 9. 2026 0:06
02:08

SESTŘIH: Artis Brno - Viktoria Plzeň 0:3
Sport
5. 9. 2026 20:44
00:53

Putin jedná s americkou delegací. Trumpovi vzkázal poděkování
Zahraniční
5. 9. 2026 20:30
00:42

Tragédie na letecké přehlídce. V Řecku se zřítila stíhačka, oba piloti zemřeli
Zahraniční
5. 9. 2026 18:34
02:26

SESTŘIH: Slovácko - Pardubice 0:0
Sport
5. 9. 2026 18:14
02:16

SESTŘIH: Sigma Olomouc - Bohemians 3:0
Sport
5. 9. 2026 18:12
02:27

SESTŘIH: Slavia Praha - Zbrojovka Brno 4:0
Sport
5. 9. 2026 18:12
01:01

Pieta za válečného zločince Mladiče přilákala stovky lidí. Dovnitř se všichni nevešli
Zahraniční
5. 9. 2026 16:48
00:30

Žádný plán na vysídlení Palestinců z Gazy není, tvrdí americký velvyslanec v Izraeli
Zahraniční
5. 9. 2026 16:16
01:07

Trumpovi vyjednavači dorazili do Moskvy, Rusko udeřilo na letiště v Kyjevě
Zahraniční
5. 9. 2026 15:04
01:23

Policie ukázala muže podezřelého z krádeže zlata za 4,8 milionu. Pruty rozstříhal na kusy
Krimi
5. 9. 2026 14:32
01:23

Muž v kšiltovce obral devadesátileté seniory o zlaté pruty
Krimi
5. 9. 2026 14:02

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.