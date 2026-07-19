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Tendence médií redukovat pride do sexuální oblasti je smutná, říká ředitelka Fröhlichová

Společnost
Tendence médií redukovat pride do sexuální oblasti je smutná, říká ředitelka Prague Pride Kamila Fröhlichová. Jak se dělá pride po česku? Jak správně komunikovat citlivá témata? Jak moc zaostáváme v gay právech za západní Evropou?
video: rena, iDNES.tv
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