Absolvoval jsem terapii, přiznal Artur Štaidl v Show Jana Krause
2. 11. 2026 0:06 Společnost
Artur Štaidl otevřeně promluvil o svém soukromí i náročných životních obdobích. V Show Jana Krause přiznal, že absolvoval speciální terapii. Syn zesnulé zpěvačky Ivety Bartošové se rozpovídal také o svém životě a zkušenostech, které ho formovaly.
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