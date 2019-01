VIDEO: Na výročí s manželem vždycky zapomeneme, říká Tereza Kerndlová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na výročí s manželem vždycky zapomeneme, říká Tereza Kerndlová

Tereza Kerndlová ráda sdílí své sexy fotky s fanoušky na sociálních sítích. Její manžel je prý cenzurovat nemusí. Důvěra je podle zpěvačky to, co ji a jejího životního partnera Reného Mayera řadí mezi nejšťastnější páry českého šoubyznysu. A to i po patnácti letech vztahu.

