Těším se, až u dcery přejdeme od žvatlání k artikulovanému projevu, říká Honza Dědek

Společnost
7 pádů Honzy Dědka slaví pět let na obrazovce televize Prima, celkově však již patnácté narozeniny. Jak vzpomíná moderátor na svůj první večer? V průběhu televizního působení našel lásku v podobě partnerky Terezy a narodila se jim dcera. Jaký je otec a je podle něj důležitá hudební výchova od útlého věku?
video: rena, iDNES.tv
