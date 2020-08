VIDEO: Z blondýnky monstrem. Po tetování očí žena oslepla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Australanka Amber Lukeová byla krásnou blondýnkou, za kterou se otočil snad každý. Pravda, otáčí se za ní i dnes, ovšem z naprosto jiných důvodů. Jako přirozeně hezká blondýna si připadala příliš fádní. Proto začala s drastickou proměnou svého vzhledu. Utratila v přepočtu necelé dva miliony korun za 600 tetování a extrémní tělesné modifikace jako např. rozříznutí jazyku nebo piercingy. Není to tak dávno, co potvrdila, že už s úpravami svého těla nadobro končí. Stalo se tak loni v listopadu poté, co si nechala potetovat oční bulvy a na tři týdny oslepla.

video: IG/ambs_luke09