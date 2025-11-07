The Next Level: Dáme dívkám prostor mluvit a ukázat, kdo jsou, říká Makarenko
7. 11. 2025 9:34 Společnost
Taťána Makarenko na zahajovací tiskové konferenci Miss Czech Republic 2026 oznámila, že letošní ročník ponese podtitul The Next Level. „Chceme to neustále posouvat nahoru. Nejen produkci, nejen finálovou stage, ale i inteligenci dívek, inspiraci, ženskou energii a všechno,“ říká. Soutěž nově zdůrazní autenticitu a osobnosti finalistek. Diváci je uvidí víc mluvit, víc ukazovat svoje příběhy a dostanou prostor, aby měly hlas ve společnosti. Novinkou je také startupová kategorie, kde se z dívek stávají businesswomen. Makarenko dodává: „Nejde o to, jestli už jsou dokonalé. Důležité je, že mají potenciál a chuť se posouvat.“
01:00
