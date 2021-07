VIDEO: Hadí žena předvádí dokonalý strečink Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hadí žena předvádí dokonalý strečink

Mohlo by se zdát, že umění hadích žen patří jen do cirkusů a na večerní programy hotelů. Cvičitelka Michaela Shannen však svým uměním okouzluje především na sociálních sítích, kde si předváděním svých poloh slušně vydělává. Zda její fanoušci skutečně obdivují ohebnost, nebo vyzývavé pozice do kterých se Michaela umí dostat, necháme na vašem posouzení.

video: TikTok/@shannenmichaela_