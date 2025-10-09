TikTokerka uspořádala koncert v odvážných kostýmech

Společnost
Jedna z nejvlivnějších amerických influencerek na platformě TikTok Addison Rae vydala své první album s názvem Addison. Svým debutem chce vzdát poctu devadesátkovým popovým hitům, které jí v mládí inspirovaly ke kariéře tanečnice. „Dechové, zpocené, naléhavé album,“ tak pětadvacetiletá Američanka popisuje své dílo. A ho v odvážných kostýmech předvedla živě ve středu v kanadském Torontu.
video: ig / @addisonraee
