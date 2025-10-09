TikTokerka uspořádala koncert v odvážných kostýmech
9. 10. 2025 19:58 Společnost
Jedna z nejvlivnějších amerických influencerek na platformě TikTok Addison Rae vydala své první album s názvem Addison. Svým debutem chce vzdát poctu devadesátkovým popovým hitům, které jí v mládí inspirovaly ke kariéře tanečnice. „Dechové, zpocené, naléhavé album,“ tak pětadvacetiletá Američanka popisuje své dílo. A ho v odvážných kostýmech předvedla živě ve středu v kanadském Torontu.
01:16
TikTokerka uspořádala koncert v odvážných kostýmech
Společnost9. 10. 2025 19:58
02:33
Do tří let vyroste v Plzni třetí nejvyšší dům v Česku
Domácí9. 10. 2025 18:26
01:36
Otevření budovy laboratoří Oblastní nemocnice Trutnov
Domácí9. 10. 2025 17:04
00:45
Šeptání a vzkaz na papíře. Co napsal Rubio Trumpovi o dohodě s Hamásem?
Zahraniční9. 10. 2025 16:54
01:38
Byly to naše rakety, řekli mi to teď. Putin se před Alijevem kál za sestřelené letadlo
Zahraniční9. 10. 2025 16:38
00:35
Vandalové poškodili hrob někdejšího francouzského ministra spravedlnosti
Zahraniční9. 10. 2025 16:32
00:33
Ruský exprezident Medveděv se přijel poklonit vůdcům KLDR
Zahraniční9. 10. 2025 16:08
00:56
Nobelovu cenu za literaturu obdrží maďarský spisovatel László Krasznahorkai
Zahraniční9. 10. 2025 14:04
01:51
Z erekce jsme nedělali vědu, říká režisérka castingu Naked Attraction
Společnost9. 10. 2025 14:00
01:16
Záchranáři v Gaze oslavovali oznámení příměří
Zahraniční9. 10. 2025 13:50
07:29
Podívejte se, jak bude vypadat dálnice D1 se šesti pruhy
Domácí9. 10. 2025 13:44
00:56
Do náhrady nemocných kloubů jdou prostějovští lékaři s precizními roboty
Domácí9. 10. 2025 13:38
01:09
Budějovická čtvrť se mění. Obyvatelé tu ale bojují s developery
Domácí9. 10. 2025 13:14
00:54
Je to pocit úlevy, prohlásit britský premiér o mírovém plánu
Zahraniční9. 10. 2025 12:30
03:00
Je to osobní msta policii, řekl o Okamurově výroku ministr vnitra Rakušan
Domácí9. 10. 2025 12:24
00:26
Marie Chevalierová je dnes změněná plastikami
Lifestyle9. 10. 2025 12:20
00:44
Žena vběhla před autobus, uvnitř se zranilo několik lidí
Domácí9. 10. 2025 11:44
01:25