Americká streamovací služba Netflix přišla s novým pořadem. Reality show „Too Hot to Handle“ si už během prvních pár dnů získala první místo ve sledovanosti i mezi českými uživateli. Velké oblíbenosti se těší po celém světe a to je premisa celé show velice jednoduchá. Zavřete spolu do luxusního domu deset sexy lidí a zakažte jim intimní kontakt. Pokud toto pravidlo poruší, budou platit finanční pokutu. K jakým situacím a zvratům může dojít v takto bláznivém pokusu?

video: IG/Netflix