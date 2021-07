VIDEO: Zavřeli spolu 10 mladých lidí a zakázali sex. Zase Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zavřeli spolu 10 mladých lidí a zakázali sex. Zase

Americká streamovací služba Netflix přišla s dlouho očekávaným pokračováním reality show Too Hot to Handle. Premisa celé show je i tentokrát velice jednoduchá – do luxusního domu spolu zavřete deset sexy lidí a zakážete jim intimní kontakt, dokonce i autoerotiku. Pokud toto pravidlo někdo ze soutěžících poruší, pokutu budou platit všichni. Kolik úsměvných okamžiků, nad otevřenou hloupostí účastníků, přinese nová série? Diváci si pokračování oblíbeného žánru pochvalují.

video: Netflix