Toxická psychóza, pobyt v léčebně i paranoia. Influencer Tadeáš Kuběnka si prošel peklem

Jak nyní reflektuje influencer Tadeáš Kuběnka svůj pobyt v léčebně? Co ho tam dostalo? Měla na tom podíl i neupřímná přátelství? Co by rád předal lidem nebo cíleně rizikové skupině, které může hrozit problém s marihuanou? Dokáže nyní Tadeáš s klidem fungovat na veřejnosti? Jaká léta považuje jako nejlepší pro gaye a popkulturu?

video: rena, iDNES.tv