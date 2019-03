VIDEO: Trabantem tam a zase zpátky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trabantem tam a zase zpátky

oslední výprava jednoho z nejznámějších českých cestovatelů Dana Přibáně nazvaná Trabantem tam a zase zpátky po dvanácti letech uzavírá cesty žlutých trabantů napříč kontinenty. Během divoké jízdy putuje osmičlenná smečka mužů z jižní Indie přes Nepál, Pákistán, Čínu, Kyrgyzstán do Uzbekistánu a odtud přes Rusko, Ukrajinu až k triumfálnímu návratu na Slovensko a do Česka. Do kin snímek vstupuje 11. dubna.

video: Aerofilms